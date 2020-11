Stati Generali, ora è guerra aperta. Focus M5S su alleanze, 2° mandato, Rdc

M5s: Stati generali, alleanze e Rdc fra i temi

La sessione pomeridiana degli Stati generali del Movimento 5 Stelle è stata divisa in tre tavoli principali (agenda politica, organizzazione, principi e regole). I temi? Supporto telematico alla democrazia diretta e alleanze; finanziamento e organi del Movimento; sanita' e fisco. Per ogni punto da trattare sono stati creati dei sotto-tavoli in cui tutti i partecipanti possono dire la loro. Contributi che confluiscono in sintesi che poi andranno a comporre il documento finale. "Nella mattinata - spiegano fonti di primo piano dei 5 Stelle - e' stata registrata una grande soddisfazione da parte dei partecipanti per la modalita' di lavoro e partecipazione in atto: il metodo improntato al confronto ha raccolto ampio consenso. Fino ad ora sono state affrontate la differenziazione dei ruoli fra iscritti e attivisti, il modello di governance da adottare, fino ai temi legati all'agenda politica in cui il reddito di cittadinanza la fa da padrone, con la richiesta di potenziarlo ulteriormente, e un piu' marcato investimento sulla scuola pubblica".

M5S: DIMAIANI A STATI GENERALI, 'NO ASSOLUTO A DEROGA REGOLE, BLINDARE 2 MANDATI'

Gran parte dei parlamentari M5S considerati vicini a Luigi Di Maio che partecipano ai tavoli degli Stati Generali, secondo quanto apprende l'Adnkronos, in queste ore stanno portando avanti la stessa posizione: il no assoluto a qualsiasi deroga alle regole M5S, come ad esempio quella del terzo mandato anche per meriti speciali. Altro tema chiave ribadito dai 'dimaiani' è l'autonomia del Movimento: "il M5S - spiegano alcune fonti riassumendo la richiesta portata ai tavoli del congresso - deve essere autonomo e indipendente con le sue idee, e alle prossime politiche dovrà correre autonomamente".