Stellantis: Schlein, 'Meloni convochi tavolo a palazzo Chigi su automotive'. Sulla Manovra...

Schlein, governo parla di sicurezza e lascia agenti in Albania

"Ieri ci abbiamo tenuto ad andare in Albania perché si stavano spegnendo i riflettori su quel fallimento. Abbiamo sentito quel vuoto, che è il modo più plastico di toccare lo spreco di risorse e l’inumanità di scelte che si riflettono sulle persone più fragili. Le strutture sono vuote. C'è uno spreco di risorse umane, quegli agenti non torneranno a Natale per stare con le loro famiglie. Questo governo si riempie la bocca di sicurezza, manca l'organico e invece non si impegnano qui delle risorse così professionali”. Elly Schlein lo dice nelle repliche all'assemblea Pd a Roma ribadendo la sua contrarietà all’accordo tra il governo italiano e Tirana sui centri in Albania per i migranti. Anche nel suo intervento iniziale, la segretaria dem aveva criticato la premier sostenendo che “sui centri dell'Albania Meloni ancora non ha messo la faccia, è un clamoroso fallimento. Quei centri sono vuoti e rimarranno vuoti”.

Stellantis: Schlein, 'Meloni convochi tavolo a palazzo Chigi su automotive'

"Giorgia Meloni convochi un tavolo a palazzo Chigi, ascolti e accolga i contenuti della mozione unitaria che l'opposizione ha presentato. Che il governo si batta con noi per un Fondo europeo sull'automotive e non lasci campo libero alla concorrenza cinese". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Manovra: Schlein, 'recessiva, di tagli e senza investimenti tranne il danno del Ponte'

"Una manovra recessiva e di austerità, di tagli e senza investimenti se non quello dannoso a cui ci opporremo del ponte sullo stretto. Tagli a Sanità, scuola, comuni, province e regioni che si traducono in meno servizi ai cittadini, trasporti e sicurezza". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Conti pubblici: Schlein, 'Meloni usa la stessa calcolatrice con cui litigava su fondi sanità'

"La narrazione trionfalistica della Meloni racconta che l'Italia va a gonfie vele ma l'Istat ha dimezzato le previsioni di crescita allo 0,5%. Non è la prima volta che sbagliano i conti, deve essere la stessa calcolatrice con cui Meloni litigava su fondi alla sanità". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Pd: Schlein si commuove ad assemblea dem ricordando partigiana Iole Mancini

Momento di commozione per Elly Schlein durante l'intervento all'assemblea nazionale del Pd in corso a Roma ricordando Iole Mancini, partigiana romana, scomparsa di recente a 104 anni e che era stata rinchiusa a via Tasso a pochi passi, come ricorda la segretaria, da dove si svolgendo l'iniziativa dem.

Pd: Schlein, 'proseguire con orgoglio intuizione Prodi e Veltroni ma aprire le porte e cambiare'

"Il Pd ha lo sguardo rivolto al futuro" ma è "prosecutore dell'intuizione feconda dell'Ulivo di Prodi, del sogno di una grande forza del XXI secolo del primo dei miei predecessori, Walter Veltroni". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd. Il Partito democratico "è la casa di chi si riconosce con orgoglio nelle storie precedenti ma anche quella di una nuova generazione di nativi democratici che sono già protagonisti nei Circoli, nei Consigli comunali, nelle istituzioni", ha detto ancora la segretaria dem sottolineando: "Siamo qui per proseguire con graditudine quel percorso e per cambiare, per una discontinuità radicale non con le ragioni di fondo ma per riscoprirle in un mondo trasformato". Schlein ha citato Emily Dickinson: "'Non sapendo quando l'alba possa venire, lascio aperta ogni porta'. Il Pd spalanchi ogni porta con atteggiamento di apertura e disponibilità verso il futuro".

Pd: Schlein, 'Casini mi ha inviato un video un cui ci baciamo, serve riflessione su deepfake'

"Ero in Albania, in un locale una ragazza mi dice che posso pagare solo con la cassa automatica e, mentre vedo un video in cui gioco a burraco con la Meloni, ricevo un messaggio da Casini che mi avverte che gira un video in cui ci baciamo". Lo ha raccontato Elly Schlen nel corso del suo intervento alla Assemblea del Pd. "Io ho la contezza di sapere che si tratta di un deep fake ma mi chiedo se l'avrà l'amica di mia madre che mi ha visto in video suggerire investimenti in Bitcoin in una intervista a Fazio. Dobbiamo fare una riflessione, il mondo sta cambiando in fretta", ha aggiunto la segretaria del Pd.

Ue: Schlein, 'non accettiamo che strada per integrazione sia spesa militare'

In Europa "faremo pesare ogni singolo voto, discuteremo. Ma non mi convince come sta partendo il dibattito europeo, che davanti a questa debolezza politica e diplomatica l'unica strada per l'integrazione siano i miliardi investiti per spesa militare. Non accettiamo che dopo il Next generation Eu la risposta sia quella che vada nella direzione dei centinaia di miliardi di investimento solo in quella direzione". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.