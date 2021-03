Storace dice addio alla Meloni. "Cara Giorgia ti lascio, preferisco Salvini"

Francesco Storace lancia una bomba politica nel centrodestra, lascia Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia e passa con la Lega di Matteo Salvini.“Non capisco più Giorgia. Ma Salvini sì: fa bene ad appoggiare Draghi". Con queste parole lo storico esponente della destra si sposta nella compagine di governo. "Mario Draghi - spiega al Foglio - sta facendo cose che piacciono a noi di destra: ha rivoluzionato il Cts, ha cacciato Arcuri, ha riformato la Protezione civile, ora rottamerà le cartelle esattoriali al di sotto dei cinque mila euro... E’ in totale discontinuità con la sinistra”. Dunque è di destra. “Draghi è Draghi. Ma la destra non può che stare con lui”.

“Non voglio polemizzare, - prosegue Storace sul Foglio - ma non capisco più cosa fa la Meloni. E’ il leader di una forza che prende il 15 o il 20 per cento. E i voti si raccolgono per governare. Poi lei dice ‘mai con i 5 stelle’, e intanto oggi s’è presa tre grillini nel gruppo di Fratelli d’Italia. Boh. Sta giocando a dare più fastidio alla destra che alla sinistra. Io è alla sinistra nel pallone che romperei i coglioni. Salvini “è intelligente, è affabile, parla di politica volentieri anche con me che non conto nulla. All’inizio non avevo un giudizio esaltante su di lui, ma poi mi è bastato conoscerlo” . Lo dicono in molti. “Secondo me è diverso: lo ha accettato. E si sta impegnando. Salvini non lo ha subito Draghi, lo ha accettato".