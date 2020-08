Stretto, Salvini boccia il tunnel: "E' soltanto una perdita di tempo"

"Il progetto per il Ponte è già pronto, i privati sono disposti a finanziarlo. L’elezione a Reggio Calabria di un sindaco indicato dalla Lega, protagonista della costruzione a tempi di record del Ponte di Genova, sarà il passaggio decisivo, dopo anni di chiacchiere, per unire Sicilia, Calabria ed Europa. Questo è l’unico progetto reale, il resto è perdita di tempo". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, boccia l'ipotesi di un tunnel sottomarino tra Calabria e Sicilia proposta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso de La Piazza, la manifestazione organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi (clicca qui per guardare il video con le parole del premier).