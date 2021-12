"Super Green Pass per tutto subito. Bisogna tenere aperto il Paese"

Le Regioni chiedono al governo di eliminare la quarantena per chi ha fatto tre dosi

"Super Green Pass per tutto subito. L'obiettivo è quello di evitare l'esplosione esponenziale dei casi e tenere aperto il Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it l’esperto di Igiene Pubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, di fronte al boom di contagi legati alla diffusione della variante Omicron. Per Green Pass 'rafforzato' si intende la certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19. Non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il super Green Pass, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica.

Covid: fonti, Regioni chiederanno a governo il super green pass per lavorare - Le Regioni chiederanno al governo l'introduzione del super green pass sui luoghi di lavoro. E' quanto riferisco fonti ad "Agenzia Nova" in merito alla posizione dei governatori che si sono riuniti oggi in Conferenza delle Regioni. La richiesta sara' oggetto di un incontro oggi con l'esecutivo.

Covid: Toti, no a quarantena per chi ha 3 dosi - Niente quarantena per chi ha gia' fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi; stop ai tamponi per terminare la quarantena (dopo 10 giorni di isolamento) per chi ha la terza dose e non ha sintomi; estensione del super greenpass al mondo del lavoro. "Queste sono le principali richieste che come Conferenza delle Regioni abbiamo fatto al Governo per modificare le regole della quarantena e del contact tracing - ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il virus circola veloce ma i vaccini hanno cambiato i suoi effetti sui cittadini, non possiamo non tenerne conto. Le Regioni, che da quasi due anni sono in prima linea contro il Covid, ancora una volta sono unite sulla strada del buonsenso, l'unica percorribile. Abbiamo gli strumenti per non bloccare il Paese, usiamoli in fretta".