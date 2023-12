Superbonus, FI non molla. Gasparri: "Proteggere i diritti di imprese-famiglie"

"Continueremo a lavorare a soluzioni razionali e non invasive"

"Cercheremo di trovare delle soluzioni che non sono facili". Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la partita del Superbonus in Legge di Bilancio sia ormai chiusa o meno dopo la netta e categorica nota del Mef di ieri ("Nessuna proroga", ndr).

"I grillini hanno devastato i conti pubblici con una gestione di questo strumento devastante e noi non possiamo non tener conto dei rischi che ciò che comporta. Tuttavia - sottolinea il presidente dei senatori azzurri - chi è in corso d'opera e chi ha fatto degli interventi che sono sulla via della conclusione merita ascolto ed attenzione. Continueremo a cercare soluzioni che non alimentino una devastazione dei conti pubblici tipica di Grillo, Conte e company ma anche che tengano conto dei diritti di imprese e famiglie impegnate in questi lavori. Continueremo a lavorare a soluzioni razionali e non invasive", conclude Gasparri.