Manovra, tempi lunghi: ancora trattative. Ecco gli emendamenti. Esclusivo

Correzioni per i sostegni alle famiglie, interventi mirati su infrastrutture e trasporti, ma anche tutela delle specie autoctone e risorse per rafforzare gli enti locali: sono in totale 17 gli emendamenti presentati alla legge di bilancio dai relatori, Guido Quintino Liris di FdI, Dario Damiani di Forza Italia ed Elena Testor della Lega, che hanno firmato anche 3 subemendamenti. I testi si aggiungono ai quattro emendamenti depositati nei giorni scorsi dal governo in materia di pensioni di medici, infermieri e lavoratori pubblici, fondi per l’integrazione degli stipendi delle forze armate e delle forze dell’ordine, rimodulazione del finanziamento del Ponte sullo Stretto ed enti locali. I testi in anteprima su Affaritaliani.it.

Le reazioni

Manovra, Nicita (Pd): "Piovono emendamenti maggioranza, sconfessata Meloni"

"Parafrasando un film di qualche anno fa, 'Piovono polpette', si potrebbe dire che nelle ultime 24 ore piovono emendamenti alla legge di bilancio: dal governo e dai relatori. I relatori di maggioranza presentano (quasi due settimane dopo la scadenza dei termini per la Commissione) decine di emendamenti che contengono al loro interno altri gruppi di emendamenti dai temi più disparati. E insistono persino a sub-emendare gli stessi nuovi emendamenti del governo appena depositati". Lo dichiara il senatore del Partito democratico Antonio Nicita a proposito degli emendamenti e sub emendamenti dei relatori arrivati nella notte. "Un bazar di emendamenti, un suk legislativo dove trovano spazio anche finanziamenti di micro musei e lo scippo del Fsc a Sicilia e Sardegna costrette a finanziare una ipotesi di opera definita 'nazionale' da Salvini ma pagata a caro prezzo da siciliani e calabri sottraendo risorse alle tante emergenze regionali”, conclude Nicita.

Manovra, Patuanelli (M5S): "Tre tipi emendamenti, di relatori dal governo, di relatori e marchette"

"Abbiamo scoperto che ci sono tre tipi di emendamenti. Gli emendamenti dei relatori che arrivano dal governo, gli emendamenti dei relatori dei relatori e gli emendamenti marchetta. Per esempio, i 100mila euro per la 'Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana'. Questo sarà giudicato inammissibile, immagino". Lo dichiara il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Stefano Patuanelli prima di partecipare alla riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio del Senato, commentando gli emendamenti e sub emendamenti dei relatori arrivati questa notte.

Manovra, Paita (Iv): "Alcuni emendamenti della maggioranza sono inutili"

"Alcuni emendamenti alla legge di bilancio presentati dai relatori sono solo mance e interventi sostanzialmente inutili. L’unica cosa apprezzabile è il fondo per l’Alzheimer, che viene rimesso, riprendendo un nostro emendamento. Lieti di aver fatto notare al governo che si era dimenticato di chi soffre. Di fronte alla scarsa serietà dimostrata dalla maggioranza, non possiamo che chiedere uno spazio adeguato di discussione, allungando inevitabilmente i tempi di approvazione”. A dirlo è Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della commissione Bilancio del Senato. “Nonostante l'atteggiamento non pregiudiziale dell'opposizione – aggiunge - le forze di maggioranza e il governo Meloni hanno combinato solo pasticci a causa dei loro dissidi interni, senza affrontare nessuno dei nodi di questa manovra". "L'obbligo imposto ai parlamentari di centro destra di non presentare emendamenti per velocizzare l'iter della legge di bilancio si è trasformato in una farsa. Serve un cambio deciso di rotta”, conclude Paita.