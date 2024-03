Superbonus, FI: "Miglioreremo il testo. Cessione del credito dovrà ripartire"

Gasparri e Barelli ad Affaritaliani.it: "Faremo un attento studio del provvedimento e se ci saranno valutazioni da fare, le faremo"



Si apre una nuova crepa nella maggioranza di governo. All'indomani del Consiglio dei ministri che con il blitz del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, d'accordo con la premier Giorgia Meloni, ha cancellato definitivamente il Superbonus edilizio, Forza Italia si smarca dal resto del Centrodestra.



"Miglioreremo il provvedimento nel passaggio parlamentare". Con queste parole il responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo commenta con Affaritaliani.it la stretta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul Superbonus. "Chiusa l'emorragia e la questione del Superbonus vogliamo subito riprogrammare bonus equilibrati e duraturi per il settore dell'edilizia, che ha bisogno di incentivi e di sgravi fiscali. Anche la cessione del credito dovrà ripartire il prima possibile perché serve", conclude Cattaneo.

Più soft la posizione dei capigruppo di Forza Italia Gasparri e Barelli





"Siamo sostenitori del governo. Faremo un attento studio del provvedimento e se ci saranno valutazioni da fare, le faremo, ma comprendiamo il delicato tema della tenuta dei conti pubblici messi in pericolo dagli eccessi grillini. Valuteremo la misura con senso di responsabilità, ma comprendiamo le preoccupazioni del governo". Con queste parole Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, interpellati da Affaritaliani.it, commentano la nuova stretta voluta in particolare dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Superbonus.



