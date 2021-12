Suppletive Roma, il Pd candida Cecilia D'Elia

Suppletive Roma, d'Elia: "Ringrazio il partito romano. Sento emozione e responsabilità"

E' Cecilia D'Elia la candidata del Pd alle Suppletive per il collegio alla Camera del centro di Roma. A deciderlo, a quanto si apprende, la riunione della direzione romana dem che si e' svolta oggi pomeriggio al Nazareno. Si vota il 16 gennaio, le candidature vanno depositate entro il 13 dicembre, il seggio è quello rimasto vacante dopo l'elezione di Roberto Gualtieri in Campidoglio. A proporre il suo nome alla direzione cittadina e' stato il segretario romano Andrea Casu. D'Elia e' la responsabile Pari Opportunita' del Pd, in passato e' stata assessore provinciale nella giunta di Nicola Zingaretti. "Ringrazio il partito romano. Sento emozione e responsabilita'", avrebbe detto D'Elia.