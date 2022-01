Suppletive: vince Cecilia D'Elia del Pd con il 60%. Affluenza molto bassa: 11%

Suppletive: battuta Simonetta Matone del cdx, terzo Valerio Casini (Iv)

Cecilia D'Elia trionfa alle suppletive di Roma 1 per la Camera. La candidata del Pd vince nettamente sugli avversari, conquistando il 60% dei consensi. Ma il dato sull'affluenza è tra i più bassi di sempre, al voto è andato appena poco più di 1 elettore su 10 degli aventi diritto: solo l'11% dei cittadini si è recato alle urne. Un risultato ancora più basso dell'analogo turno di suppletive per lo stesso collegio che si era tenuto a marzo 2020, alla vigilia del lockdown, che vide complessivamente un'affluenza già magra con il 17,8%. Sconfitta Simonetta Matone della Lega, candidata per il centrodestra con il 21,7%, Valerio Casini di Italia Viva conquista il terzo posto con il 12,7% dei consensi. Seguono Beatrice Gamberini di Potere al Popolo al 3,29% e l'indipendente Lorenzo Vanni all'1,99%.

Il seggio era stato lasciato libero ad ottobre da Roberto Gualtieri dopo la sua elezione a sindaco di Roma. "Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Mettero' tutta me stessa per onorare la responsabilita' di questo nuovo impegno in un momento cosi' delicato per il nostro Paese", dice la stessa D'Elia pochi minuti dopo la chiusura delle urne a risultato praticamente acquisito. Esulta anche il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, che parla di "bella vittoria" per il centrosinistra.

