Camusso candidata per Pd e Azione. Un collegio per l'ex segretario Cgil

Nata a Milano il 14 agosto 1955, Susanna Camusso è stata alla guida della Cgil, ex sindacato comunista e primo in Italia per numero di iscritti, dal 3 novembre 2010 al 24 gennaio 2019. Ora potrebbero aprirsi per lei, elettori permettendo, le porte del Parlamento.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, infatti, per Camusso potrebbe esserci un collegio considerato "quasi sicuro" dai vertici Dem a Milano o a Bologna o in Puglia. Quella dell'ex segretario Cgil sarebbe una candidatura nell'uninominale importante, molto di sinistra, per la neonata alleanza Partito Democratico-Azione siglata oggi da Enrico Letta e Carlo Calenda. Pare manchi solo l'ok finale della diretta interessata, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.