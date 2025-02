Fisco, Osnato (FdI): "Nell'uovo di Pasqua il taglio dell'Irpef fino a 60mila euro annui"

"Saneremo molto prima, invece, i mancati 100 euro al mese per i redditi tra 8 e 9mila euro all'anno. Questo lo faremo subito"



"Il vice-ministro Leo è stato il primo a parlare di questo provvedimento e che sarebbe stato fatto non appena ci sarebbero state le risorse. Quindi non c'è alcuna svolta da parte sua, anzi la conferma della sua battaglia". Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, conferma che la maggioranza e il governo vareranno quanto prima il taglio dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% anche per il ceto medio.



"Grazie alla riforma fiscale e agli introiti derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, e ai maggiori introiti resi strutturali derivanti da un rientro contributivo dovuto al crescente livello occupazionale, questa operazione a favore del ceto medio è realizzabile. Non voglio certo polemizzare con gli alleati e giustamente Forza Italia in particolare ha sempre spinto su questo tema, ma il primo a parlarne va sottolineato è stato proprio Leo fin dai tempi della discussione sulla delega fiscale", sottolinea Osnato.



Quanto ai tempi e alla modalità del provvedimento, il responsabile economico di Fratelli d'Italia spiega: "Ritengo che si possa fare nel giro di qualche settimana, poi vedremo lo strumento (se sarà un decreto o altro) ma è una questione tecnica, l'importante è dare un segnale di riduzione della pressione fiscale anche al ceto medio. Diciamo che mi auguro che nell'uovo di Pasqua (quest'anno cade domenica 20 aprile, ndr) ci sia questa sorpresa". Il taglio dell'aliquota Irpef si fermerà a 50mila euro di reddito annuo o si potrà arrivare fino a quota 60mila? "Mi pare che le parole del vice-ministro Leo siano ottimistiche e credo quindi che si possa arrivare fino a 60mila euro". Poi l'annuncio finale di Osnato: "Saneremo molto prima, invece, i mancati 100 euro al mese per i redditi tra 8 e 9mila euro all'anno. Questo lo faremo subito", conclude.



