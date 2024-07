Tajani: "Da Marina sostegno a FI". E lancia tre siluri contro la Lega

Tajani lancia l'Osservatorio sull'autonomia differenziata

Antonio Tajani riunisce il Consiglio nazionale di Forza Italia, rassicura sul sostegno di Marina Berlusconi al partito e lancia tre siluri alla Lega: sui Patrioti Ue, sulla proposta di eliminare l'obbligatorietà dei vaccini per i bambini e sull'autonomia regionale differenziata.

FI: Tajani, da Marina Berlusconi sostegno, no spaccature - “Ringrazio per il sostegno che anche oggi mi ha ribadito Marina Berlusconi, a nome della famiglia, ha confermato il sostegno alla nostra azione politica. Abbiamo sorriso con lei di quanto dicevano che ci sarebbe stata una frattura. È un segna di debolezza degli avversari. Marina Berlusconi ha confermato anche oggi che la famiglia continuerà nel rispetto dei ruoli a condividere le politiche di Forza Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio nazionale di FI.

Autonomia: Tajani, odg sono atti vincolanti, vigileremo - "Vigileremo sull'applicazione della riforma dell'Autonomia e anche sugli ordini del giorno, che per noi non solo atti formali ma atti vincolanti del Parlamento". Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, riferendosi agli ordini del giorno sui Livelli essenziali delle prestazioni proposti dal suo partito alla Camera, al momento del voto della riforna. Tajani l'ha detto nel suo intervento al Consiglio nazionale del partito.

"Voglio essere chiaro: l'Osservatorio sull'autonomia differenziata, che propongo di creare, non sarà un gruppo di studio ma una struttura politica che dovrà fare valutazioni politiche ed eventuali iniziative qualora ci fossero distrazioni nell'applicazione della riforma". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio nazionale del partito. Ha spiegato che ne faranno parte, oltre a lui, i vicesegretari del partito, i capigruppo parlamentari, i presidenti azzurri delle regioni, la ministra Casellati, la sottosegretaria Savino che è nel tavolo dei Lep ed esperti.

Giustizia: Tajani, battaglie si compiono a 360 gradi - "Bene la separazione delle carriere. A noi interessa, pero', la bilancia della giustizia, una visione complessiva della giustizia. Le battaglie sulla giustizia si compiono a 360 gradi". Lo ha affermato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento in occasione del Consiglio nazionale di FI, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari, alla Camera.

Vaccini: Tajani, scelta medica e non parlamentare - "Non ci puo' essere una scelta parlamentare su come si combatte il morbillo. Bisogna riflettere prima di parlare". Cosi' il segretario di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento al consiglio nazionale del partito. "Non sono medico sono ignorante in medicina ma se devo vaccinare i miei nipoti lo chiedo al medico non a Martusciello o Schifani. Il tema della salute e' fondamentale", ha tagliato corto.

Il voto in Francia - “Il risultato di Melenchon ci preoccupa, e abbiamo visto l’antisemitismo, la violenza in molte città ieri sera”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio nazionale di FI.

FI: Tajani, macchina organizzativa non si ferma mai - “Vogliamo che la macchina organizzativa non si fermi mai, ecco perché abbiamo già organizzato una serie di eventi, a partire dalle giornate del tesseramento, il 13 e 14 luglio. Poi non possiamo non porci la questione giovanile, ecco perché dal 6 al 8 settembre a Bellaria si riuniranno i nostri giovani per parlare dei problemi e cercare soluzioni. Questo incontro avrà grande importanza, come lo avrà l’incontro del Ppe a Napoli dal 24 al 27 settembre”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio nazionale di FI. “Appuntamenti importanti - ha aggiunto - saranno poi i voti alle regionali in Umbria ed Emilia-Romagna. Dovremo essere tutti umbri, e tutti Emiliano romagnoli. Infine là due giorni di Palermo, dove ci riuniremo per affrontare le grandi questioni”.