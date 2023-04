Tasse e natalità, Misiani (Pd): "Giorgetti prende in giro chi sta peggio"

Tasse e natalità, intervista al responsabile economico Dem Antonio Misiani



"Sulla natalità, la proposta di Giorgetti di azzerare le tasse per chi fa più di due figli è una presa in giro per chi sta peggio, perché taglierebbe fuori i dieci milioni di contribuenti che tasse non ne pagano perché hanno redditi troppo bassi". Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it il senatore Antonio Misiani, responsabile economico della segreteria del Partito Democratico.

L'INTERVISTA

Che cosa pensa il Pd del Def del governo?

"E’ una scatola vuota, un documento inadeguato e rinunciatario. Sui saldi prevale la prudenza, sulle scelte l’immobilismo. Con un problema grande come una casa: manca una caterva di soldi per la prossima manovra di bilancio. Serviranno come minimo da 25 a 30 miliardi. Il Def ne mette a disposizione meno di 6! Non ci sono soldi e nemmeno idee. Non c’è una strategia per difendere il potere d’acquisto dei redditi. Niente di significativo per rilanciare lo sviluppo. Buio totale sulla sorte del PNRR. Sulla natalità, la proposta di Giorgetti di azzerare le tasse per chi fa più di due figli è una presa in giro per chi sta peggio, perché taglierebbe fuori i dieci milioni di contribuenti che tasse non ne pagano perché hanno redditi troppo bassi. Nel Def non c’è nulla su temi chiave come la sanità o la transizione ecologica. Anzi, viste le nomine nelle grandi partecipate pubbliche, altro che decarbonizzazione: sono tornati i fan del gas e del petrolio".