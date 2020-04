Tedeschi ‘nipotini di Hitler’? Vox Italia con Elio Lannutti

“L’offerta della Merkel, sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Hitler e degli Stati canaglia suoi complici!”. Il post pubblicato dal senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti sul suo profilo Facebook non è passato inosservato. Nonostante l'espressione "nipotini di Hitler" sia stata immediatamente rimossa dall’autore le sue affermazioni hanno scatenato una ridda di polemiche. In particolare il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, senza mezzi termini ha chiesto l’immediata espulsione del senatore dal Movimento, invito non colto dal direttivo pentastellato. Accanto ai soliti noti che hanno condannato le parole di Lannutti, sono stati molti a fare arrivare la propria vicinanza al senatore, tra questi anche Francesco Toscano, presidente nazionale di Vox Italia: “Il senatore Elio Lannutti, attaccato per aver definito i tedeschi ‘nipotini di Hitler’, ha la nostra piena solidarietà”. Nel momento caldo della discussione su Mes ed Eurobond il partito fondato da Diego Fusaro ha scelto di concentrarsi sui fatti che hanno scatenato la rabbia del senatore. “Chi attacca Lannutti – ha aggiunto Toscano – bada alla forma piuttosto che alla sostanza delle sue osservazioni. Il senatore non si faccia intimorire dalle aggressioni subite e non esiti a criticare ancora l’ideologia della ‘purezza del bilancio’ propugnata dalla Germania. Per l’Europa tedesca e coloro che la sostengono il tempo ormai è scaduto”.