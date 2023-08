Terni, scatta la rissa in Comune. La minaccia: “Le volano via tutti i denti”

Terni, "volano stracci" in Consiglio comunale tra il sindaco e un consigliere Fdi

Non si può dire che non sia stata una seduta infuocata in Consiglio comunale a Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi ha sbeffeggiato gli esponenti di Fratelli d’Italia dopo le critiche ricevute alla sua amministrazione in merito al bilancio e al piano di assunzioni della polizia locale. A muoverle è stato il consigliere FdI Orlando Masselli – riporta La Presse - sfidante di Bandecchi alle ultime elezioni e già assessore comunale al Bilancio nella precedente consiliatura.

“Proverei vergogna ad essere nei banchi dell’opposizione di Fratelli d’Italia. Specialmente lei, Masselli, ha gestito la cassa per 5 anni, si deve vergognare di dire che oggi servano i soldi“, ha risposto Bandecchi nella sua replica, intimando poi allo stesso Masselli di smettere di ridere altrimenti “le volano via tutti i denti dalla bocca”. Così il sindaco di Terni “ha rimesso in riga” il consigliere “polemico”.