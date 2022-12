Terzo Valico, Salvini: "Un' infrastruttura che è anche scultura"

Terzo Valico, Salvini tra il cantiere Polcevera e Cravasco

"E' emozionante essere qui perche' siamo davanti a un'opera divina e umana, una scultura". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Genova per l'abbattimento di un diaframma nella galleria del Terzo Valico, tra il cantiere Polcevera e Cravasco. Cosi' come il Mose "che stanotte alle 3.30, schiacciando un pulsante ha messo di nuovo in salvo Venezia, questo e' un altro grande miracolo". Rivolgendosi agli operai ha detto, "non siete maestranze, e' una scultura come quelle che si vedono a Firenze. Nei primi 43 giorni da ministro delle Infrastrutture, questa e' la mattina piu' emozionante".

"Risparmiare ore di coda significa arricchire questo territorio - ha aggiunto Salvini - Prima Genova era nota per i disastri delle alluvioni, del ponte Morandi. Passare da un simbolo di pianto ed inginocchiamento ad esempio di rinascita e resurrezione e' merito di queste maestranze che regalano all'Italia un'opera d'arte". Il ministro poi ha invitato i bimbi presenti, figli di alcuni operai, a schiacciare il pulsante rosso per dare il via all'abbattimento.