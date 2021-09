Time: Mario Draghi unico italiano tra i 100 personaggi più influenti al mondo

Nell'annuale classifica di "Time" delle 100 personalità più influenti al mondo c'è Mario Draghi, unico tra gli italiani

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è l'unico italiano tra le 100 personalità più influenti al mondo, classifica che come ogni anno è stata realizzata dalla prestitiosa rivista americana Time.

La motivazione è stata affidata a Janet Yellen, segretaria del tesoro USA, che ha scritto: "I discorsi dei banchieri centrali non sono in genere molto stimolanti, ma le osservazioni di Mario Draghi a Londra nel luglio 2012 sono state un'eccezione. Ha dichiarato notoriamente che la Banca centrale europea avrebbe 'fatto tutto il necessario per preservare l'euro', cosa che, ovviamente, ha fatto. Mario e la Bce hanno contribuito a stabilizzare l'economia europea. All'epoca ero alla Federal Reserve e mi sentivo particolarmente grata di avere un partner come Mario dall'altra parte dell'Atlantico, qualcuno con una profonda esperienza e un contegno costante. Ora gli Stati Uniti sono grati di avere Mario come partner ancora una volta. Questa volta da Presidente del Consiglio italiano".

"Mario sta guidando la sua nazione attraverso la pandemia con mano abile, sostenendo una rapida campagna di vaccinazione e misure di soccorso per aiutare le imprese e i lavoratori italiani. Sostenuto da una cospicua quota di fondi UE, ha messo in moto molte politiche e investimenti necessari - e politicamente difficili - per rendere verde l’economia italiana, ridurre le disuguaglianze e far progredire la digitalizzazione. E con l’Italia alla guida del G-20 di quest’anno, Mario sta riunendo le principali economie del mondo per porre fine alla pandemia, promuovere una ripresa globale inclusiva e affrontare questioni globali urgenti come il cambiamento climatico. Sono passati nove anni dal suo famoso discorso, ma l’approccio “do whatever it takes” di Mario è più pertinente e stimolante che mai”.

Nella lista figurano anche esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo, dalla ginnasta Simone Biles, all'attrice Kate Winslet, passando per la cantante Billie Eillish.

C'è anche la coppia formata dal Principe Harry, che proprio oggi compie 37 anni, e da Meghan Markle: "In un mondo nel quale tutti hanno un'opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per le persone che non conoscono", scrive "Time".