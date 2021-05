Torino, salta alleanza Pd-M5s. Appendino: "Escludo appoggio al ballottaggio"

''Il Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare ad avere il sindaco di Troino prima del Pd''. La previsione è della sindaca di Torino, Chiara Appendino che interpellata, a margine di un evento, sulle elezioni amministrative del prossimo autunno ha aggiunto: ''cercheremo la soluzione migliore per dare continuità amministrativa''. ''L'unico scenario - ha ribadito - che mi sento di escludere al 100% è che M5s appoggi il Pd al ballottaggio, i matrimoni combinati non funzionano, o si costruisce un progetto politico prima, in cui tutti credono, che crea coinvolgimento, oppure non funzionano certamente in dieci giorni tra primo e secondo turno''.

Per il candidato sindaco di Torino ''metteremo in campo le risorse migliori che abbiamo perchè abbiamo intenzione di essere protagonisti nella sfida elettorale perchè abbiamo 5 anni di risultati che vogliamo portare a termine''. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine di un evento, a proposito delle prossime elezioni amministrative d'autunno. ''Andremo avanti sugli scenari che ha proposto sabato Giuseppe Conte - ha proseguito la sindaca - che sono un percorso che vede una continuità amministrativa rispetto a quello che è stato fatto in questi cinque anni oppure la ricerca di una personalità di spicco, comunque una figura della società civile, e nella città ce ne sono tante, che possa portare avanti un progetto''. ''Conte ha detto chiaramente che Torino è al centro delle dinamiche nazionali e delle dinamiche politiche del Movimento - ha concluso Appendino - io sono sicura che metteremo in campo il progetto migliore''.

"Per le prossime elezioni amministrative, l'unico scenario che escludo al 100% e' che appoggeremo il Partito Democratico al ballottaggio, sarebbe una presa in giro". A scriverlo sui social e' la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che aggiunge: "I matrimoni combinati non funzionano e le intese non si fanno certamente in 10 giorni, tra primo e secondo turno". "Se ci sono le condizioni per costruire progetti innovativi - spiega la sindaca - lo si fa subito. Sbaglia chi crede che gli elettori rispondano alle indicazioni dei dirigenti di partito; devono credere in un progetto, altrimenti nessuno e' in grado di orientarli".

"In questo momento i cittadini torinesi non meritano certe prese di posizione cariche di astio e rancore. E non meritano nemmeno di essere trattati come robot da comandare a bacchetta". E' quanto afferma il segretario del Pd a Torino, Mimmo Carretta, dopo che la sindaca Chiara Appendino ha escluso l'appoggio del M5S al Partito Democratico al ballottaggio delle prossime amministrative. Sui social Carretta riprende le sue dichiarazioni di una recente intervista: "Sul ballottaggio ho un'idea molto precisa e ragiono in questo modo. Al ballottaggio si sceglie chi si sente piu' vicino. Credo che sia una caratteristica che accomuna tutti gli elettori. Per me vale sempre il concetto di votare per qualche cosa, non contro qualcuno, non per ostacolare, ma per promuovere". "Quindi", aggiunge il segretario del Pd di Torino, "mi auguro che se ci sara' un ballottaggio e ci saremo noi al ballottaggio gli elettori possano scegliere l'opzione progressista, inclusiva, una forza che abbia attenzione verso il mondo del lavoro, dell'ambiente e dei diritti. Proprio per questo, se non saremo noi al ballottaggio, faro' lo stesso ragionamento, mi comportero' allo stesso modo, e sceglierei tra le forze piu' vicine a me in termini di sensibilita' e temi".