Toscani: "I migranti dovremmo andarli a prendere con le navi da crociera"

Toscani: "Gli immigrati dovremmo andarli a prendere sulle navi da crociera"

"Io credo che dovremmo prendere le navi di Costa Crociere per raccogliere tutti i migranti e portarli in Europa, ma prima facciamo salire i nostri governanti e lasciamoli lì in Africa, è una provocazione, ma serve per capire quello che si dovrebbe fare. Un giorno i figli di queste persone vedranno i video dei loro parenti arrivati in Italia e altro che processo di Norimberga". Così il fotografo Oliviero Toscani interviene sul tema dell’immigrazione, dal parco archeologico della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Un concetto che il fotografo ha poi ribadito in diretta a "L'aria che tira" su La7. L'ide di Toscani, infatti, è che il trattamento riservato agli immigrati dai nostri governi sia talmente grave e mortificante che tra 50 anni verrà visto come un'autentica vergogna. Ma Giuseppe Cruciani su Radio 24 a "La Zanzara" lo asfalta: "Imbecille e cretino".