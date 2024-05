Toti arrestato per corruzione, Salvini: "Anche io rischio la galera"

Maxi inchiesta in Liguria per corruzione, Salvini: "Anche io rischio la galera"

"Non mi basta l'iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male. Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile": così il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano, ha commentato l'arresto del governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l'accusa di corruzione. "Per me - ha sottolineato il leader della Lega - ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria a Bari, a Torino, a Genova e ovunque. E, quindi, non commento. Mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera perché ho bloccato gli sbarchi". "Si è innocenti - ha ribadito Salvini - fino a prova contraria. E questo vale per tutti, per i politici, i giornalisti, gli infermieri".

Corruzione, Lollobrigida: "Auspichiamo che Toti possa dimostrare la sua estraneità"

"Ho visto che queste lunghe indagini, credo d'aver capito tre anni, si concludono a 20 giorni dal voto con importanti arresti: abbiamo fiducia nella magistratura, auspichiamo che il presidente Giovanni Toti possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma ovviamente possiamo solo guardare a quello che accade e cercare di comprendere le ragioni che hanno portato a questa situazione". Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare.

Toti arrestato per corruzione, Lupi: "Fiducia nella magistratura". Sala: "Difficile commentare"

"Abbiamo fiducia nella magistratura e siamo garantisti, sempre: siamo certi che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti saprà dimostrare la sua innocenza". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. E' difficile commentare anzi direi che non si puo'. Io Toti lo conosco bene e l'ho visto anche di recente in Liguria, con lui ho anche un rapporto personale quindi al di la' di questo come si fa a commentare una cosa del genere?". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della tappa lombarda degli Innovation Days organizzato da Il Sole 24 Ore in corso a Milano, in merito all'arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con l'accusa di corruzione.

Antoci (M5S): "Arresto Toti ennesimo colpo alla credibilità delle istituzioni"

''L'intreccio tra politica e malaffare sembra rinnovarsi ancora una volta in Italia, dopo gli scandali che si sono consumati a Bari, Torino, Palermo, Catania. L'arresto del presidente della Liguria Giovanni TOTI, con l'accusa di corruzione ambientale, corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e promesse elettorali, è l'ennesimo colpo alle istituzioni e ai cittadini. L'ipotesi di reato è sconcertante, stando a quanto emerge stamani". Così Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione ''isole'' alle Europee. "Non si può restare impassibile innanzi all'ennesimo scandalo che si consuma in Italia - aggiunge - La questione morale deve essere rilanciata con forza e urgenza. Il 'Patto per la legalità' proposto da Giuseppe Conte deve diventare una buona pratica da adottare senza esitazioni''