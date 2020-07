Tra Prof e Cav non sboccia l'amore. Tajani (FI): "No a Prodi al Quirinale"

Romano Prodi presidente della Repubblica? "Premesso che non è questo il momento per parlare del futuro capo dello Stato, visto che in carica c'è Sergio Mattarella, Prodi non è il nostro candidato. Io, personalmente, dopo tanti anni vorrei un Presidente di Centrodestra". Risponde così alla domanda di Affaritaliani.it il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani commentando l'apertura del fondatore dell'Ulivo ed ex premier a Silvio Berlusconi, che ha fatto pensare a un possibile sostegno degli azzurri a Prodi per il Quirinale nel 2022.



"Ripeto, è prematuro parlare del presidente della Repubblica perché oggi c'è Mattarella, ma Forza Italia fa parte del Centrodestra che è stato fondato proprio da Berlusconi. E certo non rompiamo la coalizione né per una dichiarazione di Prodi né per chicchessia. Siamo diversi dalla Lega e da Fratelli d'Italia, ma facciamo parte del Centrodestra fondato, come detto, da Berlusconi. Nessun sostegno al governo Conte, ribadisco, anche se diciamo sì al Mes perché sono 37 miliardi a favore della sanità italiana", conclude Tajani.

Governo, Berlusconi: Da Fi nessuno sostegno politico a Conte - "Non vi è comunque, né da parte del Presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al governo Conte". Lo scrive il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in una nota riferita ad un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano. "La disponibilità alla collaborazione istituzionale, già espressa nella storia di Forza Italia nei confronti dei governi in carica, qualunque essi siano, nei momenti in cui sono in gioco vitali interessi nazionali, non ha in alcun modo il significato di una partecipazione o di un atteggiamento benevolo, oggi o in futuro, verso l’attuale maggioranza o verso altre formule politiche incoerenti con la volontà degli elettori. Al contrario, Forza Italia, pur mantenendo un comportamento responsabile e costruttivo, è in prima linea nell’evidenziare l’inadeguatezza dell’attuale esecutivo e della formula politica che lo sostiene e nel chiedere di restituire la parola agli italiani", ha aggiunto.

SALVINI "BERLUSCONI RIMANE NEL CENTRODESTRA" - "Ho sentito ieri Berlusconi: era, e' e rimane convintamente nel centrodestra. Capisco la disperazione di Prodi e del Pd, che ormai si sentono scivolare la poltrona da sotto le natiche pero' il centrodestra e' unito e compatto, sta lavorando e quando gli italiani potranno votare noi torniamo a governare in maniera piu' seria e concreta di quanto non stiano facendo gli amici di Prodi in questo momento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in piazza Colonna nel corso della manifestazione "No al governo Blocca-Italia". Buoni rapporti con la Meloni? "Assolutamente si'", ha aggiunto.