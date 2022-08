Elezioni, Tremonti si candida con FdI. “Via le bollette ai poveri”

FdI, Tremonti: “Sì, sono candidato. Domani avrò tutte le coordinate”



“Sì, sono candidato. Domani avrò tutte le coordinate”. Così Giulio Tremonti conferma a ‘Mezz’ora in più’ di essere candidato con Fratelli d’Italia. L’ex ministro dell’Economia, un lungo trascorso in Forza Italia, intervistato da Lucia Annunziata avvisa: “Bisogna preparare gli italiani a quello che succederà, temo eventi non positivi“, a proposito della ripresa a settembre e del modo in cui la spesa energetica inciderà sui bilanci delle famiglie.

Per evitare un autunno pesantissimo per le tasche degli italiani, Tremonti illustra la sua ricetta: “Togliere la tassazione sull’energia, in particolare ai redditi più bassi, e poi intervenire sulla speculazione, perché su questo – osserva – non viene fatto abbastanza”.

Per Tremonti il decreto sugli extraprofitti “doveva dare dieci miliardi ma ne ha dato uno solo e non ne darà più di uno solo, perché un decreto sbagliato“. L’economista sottolinea che, al contrario, “togliere le bollette alle povere persone è fattibile“.