Turchia, Meloni a Istanbul per il bilaterale con il presidente Erdogan

Turchia, al via l'incontro Meloni-Erdogan

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Istanbul per la sua visita in Turchia dove a breve avrà un incontro con il presidente turco Receep Tayyp Erdoğan. Durante la sua prima visita in Turchia, la premier avrà l’occasione "per confermare la strategicità del partenariato, a livello bilaterale, in ambito Nato e nel bacino Mediterraneo", spiegano fonti diplomatiche italiane.

Il bilaterale a a Palazzo Vahdettin segue i colloqui tra i due leader già avvenuti a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai. Al suo arrivo Meloni ha visitato il Gran Bazar di Istanbul accolta dagli applausi dei presenti. Circondata dagli agenti della scorta nel mercato più grande e antico della città, la premier è stata applaudita da vari negozianti e passanti.