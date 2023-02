Ucraina, Meloni a un anno dalla guerra: "Putin ha fallito, Italia con Kiev"

Meloni: "Il mondo libero è debitore dell'Ucraina"



"Un anno fa la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina" ha esordito la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio, in coordinamento con i principali partner internazionali, per la giornata del 24 febbraio, primo anniversario dell'avvio della guerra di aggressione russa all'Ucraina. "L'obiettivo di Putin era far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei. Quel piano è fallito" ha rimarcato Meloni. "Mosca ha dovuto fare i conti con l'eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati: l'amore per la propria patria".

"Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto. A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. L'Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale" ha continuato la premier. "E' nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta. Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini, l'Italia è dalla loro parte".

Il videomessaggio del Presidente @GiorgiaMeloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la giornata del #24febbraio, primo anniversario dell'avvio della guerra di aggressione russa all'#Ucraina pic.twitter.com/esUpTNbMPI — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 24, 2023

Guerra Ucraina, Nato: "Siamo preoccupati sulla Moldavia, aiuteremo a rafforzare le difese"

"Siamo preoccupati per le sfide che sta affrontando la Moldavia che sono conseguenze dirette della guerra in Ucraina. La Moldavia è un valido e vicino partner della Nato: abbiamo lavorato assieme per molti anni e ora abbiamo deciso di rafforzare la nostra partnership e sostenere lo sviluppo di capacità di difesa su misura per aiutare il Paese a rafforzare le sue istituzioni e la sua resilienza" e "se c'è una lezione che abbiamo appreso dalla guerra in Ucraina è l'importanza del sostegno nel più breve tempo possibile che va offerto ai Paesi più esposti a un'aggressione russa". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa a Tallinn con la prima ministra estone, Kaja Kallas, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.