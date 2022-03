Guerra, Nostradamus: "Fame, fuoco, sangue, peste, disastri"

Ucraina-Nostradamus, i tre fratelli potrebbero essere Biden, Putin e Zelens’kyj

Guerra in Ucraina. Profezie più o meno sconvolgenti, non può mancare Nostradamus. E ce n’è una che sembra davvero legata alla guerra in Ucraina:

“Attraverso i tre fratelli il mondo finirà nei guai. I nemici prenderanno una città marittima. Fame, fuoco, sangue, peste e una doppia dose di tutti i disastri.”

Dalle analisi, è emerso che i tre fratelli potrebbero essere Biden, Putin e Zelens’kyj, la città marittima è Odessa e la peste il Covid-19. Il resto non sembra aver bisogno di spiegazioni, si parla di fame, fuoco, sangue e di guai per il mondo.



Da citare anche la profezia del veggente tedesco Voralberg, che parla di grande carestia e sembra fare chiarimenti anche al prezzo del grano, in seguito a quella che viene descritta come una vera e propria guerra mondiale. Anche nella profezia di Nostradamus ci sono dei riferimenti al grano: “Così alto il prezzo del grano/Quell’uomo è agitato/I suoi simili da mangiare nella sua disperazione”.