Salvini: "Linciaggio contro di me. Piano pace Di Maio durato 20 minuti"

Ucraina, Salvini: "Non porto via il lavoro a nessuno"

"Visto il linciaggio a reti unificate, lavoro con i miei contatti da Roma e da Milano, in nome della pace. Un capo di partito può e deve lavorare per la pace? sì".Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato.

Ucraina: Salvini, Putin non lo sento da anni avrei incontrato Lavrov - "Putin? Non lo sento da anni, in Russia avrei incontrato il ministro degli Esteri, Lavrov e volendo potrei andarci domani a Roma". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato.

Ucraina: Salvini, piano pace Di Maio durato 20 minuti - "Abbiamo un ministro degli Esteri che ha proposto un piano di pace che è durato 20 minuti... Spero sia più fortunato al tentativo successivo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato.

Ucraina: Salvini, obiettivo tornare da Mosca con risultato per governo - "L'obiettivo era di andare a Mosca tornando a casa con un risultato concreto da offrire al governo italiano. Se il Pd non lo vuole, proveremo a raggiungere lo stesso risultato telefonicamente aspettando che Letta e Di Maio arrivino allo stesso risultato, se lo fanno prima di me sono solo contento". Così il leader della Lega Matteo Salvini. "La mi impressione è che ci sia gente che stia profumatamente a casa e che non stia facendo nulla",

Ucraina: Salvini, non porto via lavoro a nessuno - "Io non voglio portare via il lavoro a nessuno ho semplicemente aggiunto un mio mattoncino, lo faccio da Roma e Milano". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato. POL NG01 ddn 011512 GIU 22

Lega, Salvini trasparente su Russia, accuse infondate - "Matteo Salvini ha ribadito piu' volte, da marzo a oggi, di essere impegnato per la pace e per la difesa dell'interesse nazionale italiano. Il leader della Lega ha parlato in diverse occasioni dei propri contatti con ambasciatori, tra cui quello russo, e della disponibilita' di andare a Mosca. Nessuno puo' quindi sostenere che il pensiero e i contatti di Salvini fossero ignoti". Lo sottolinea la Lega che in una nota allega diversi take di agenzie o comunicati sul tema, sottolineando: "La rassegna e' certamente incompleta ma sufficiente a dimostrare la totale infondatezza delle accuse a Salvini".