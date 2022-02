Ucraina, svolta umanitaria di Salvini: "Italia accolga profughi senza limiti"

Guerra in Ucraina, Salvini: accogliamo profughi senza limite numerico

"Io ho sempre combattutto perche' chi scappa dalla guerra abbia nell'Italia una seconda patria e allo stesso tempo combattuto contro il traffico di essere umani, decine migliaia di arrivi di clandestini che non riguardano profughi veri e guerre vere", sono queste le parole del segretario leghista Matteo Salvini a 'Mezz'ora in piu''. I profughi ucraini "li andrei personalmente a prendere a migliaia e migliaia, senza mettere limite numerico", ha aggiunto. Parole che danno l'idea di una svolta moderata e umanitaria del leader leghista. Non che prima Salvini non avesse una linea "umanitaria" nel senso profondo del termine ma segna un "cambiamento" visto l'approccio radicale del passato alle politiche migratorie da parte dell'ex ministro degli Interni.

Guerra in Ucrainan, Johnasson: finora almeno 300 mila profughi entrati in Ue

A questo proposito la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson ha annunciato che "finora almeno 300 mila ucraini sono entrati nei territori dell'Ue". La notizia è stata data in sede di Consiglio straordinario per gli affari interni sull'Ucraina. "Sono orgogliosa di come i cittadini ai confini europei stiano mostrando solidarieta' concreta con gli ucraini in fuga da questa terribile guerra", ha aggiunto.

Ucraina, Salvini: notizia colloqui con Russia è straordinaria

Salvini accoglie con entusiasmo la notizia di un negoziato imminente tra la delegazione ucraina e quella russa-bielorussa. "É una notizia straordinaria - afferma - che Ucraina e Russia tornano al negoziato. La diplomazia al posto dei missili. La Russia ha scatenato una guerra per motivi che non ho la più pallida idea ma la guerra va fermata. Lo dice il Papa, non chiudiamo il negoziato, torniamo a negoziare. Credo nella pace. Gli Ucraini stanno resistendo eroicamente. Se l'avanzata russa si è arrestata penso sia l'unica soluzione per evitare il disastro planetario".

Ucraina: Salvini, Putin ha approfittato di Occidente diviso e in fuga

Il leader russo "Putin l'ho incontrato una volta nel 2014" ma sulla vicenda Ucraina "sicuramente ha approfittato di un Occidente diviso, impaurito e in fuga, come quella degli Stati Uniti dall'Afghanistan", ha detto Salvini parlando del leader del Cremlino.

