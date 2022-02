Ucraina, l'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia. Di Maio: 110 mln a Kiev

Guerra Ucraina-Russia, l'Italia chiude lo spazio aereo a Mosca

La guerra fra Ucraina e Russia è arrivata al quarto giorno. Kiev resiste e le altre città vicine al confine con Bielorussia e Russia continuano la loro battaglia per respingere l’offensiva di Mosca. L'Italia questa mattina ha deciso di chiudere lo spazio aereo alla Russia. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

Guerra Ucraina-Russia, l'Ue chiude i cieli a Mosca, si valuta stop anche a navi

Prevista, per questo pomeriggio, l'intesa a livello Ue sul blocco di tutte le compagnie aree russe dallo spazio aereo comunitario. Lo spiega un alto funzionario europeo in vista del Consiglio Affari Esteri di oggi. La maggioranza dei Paesi ha già chiuso, in queste ore, lo spazio aereo alla Russia ma la misura rientrerà nel terzo pacchetto di misure che Bruxelles mette in campo e che comprende anche l'esclusione selettiva da Swift (leggi che cos'è Swfit) e il congelamento degli asset in valuta straniera della Banca centrale russa. In un successivo pacchetto, spiega la stessa fonte, l'Ue potrebbe procedere al blocco anche dello spazio marittimo per Mosca. Gli altri paesi che tra ieri e oggi hanno chiuso il proprio spazio aereo alla Russia sono: Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Irlanda, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca

Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: da Italia 110 milioni euro per sostegno Kiev

Come gli altri paesi europei anche l’Italia ha stanziato fondi per sostenere la resistenza ucraina. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha comunicato al collega Dmytro Kuleba "di aver firmato la delibera che dispone l'erogazione immediata di 110 milioni di euro al governo di Kiev, come espressione concreta della solidarieta' e del sostegno dell'Italia a un popolo con cui coltiviamo un rapporto fraterno". Lo ha annunciato lo stesso Di Maio su Facebook. "In questo momento l'Ucraina e' sotto assedio senza avere una colpa, attaccata con continui bombardamenti dal governo russo", si legge nel post del titolare della Farnesina.

"La pace è l'obiettivo per cui tutti noi continuiamo a lavorare ogni giorno e alle armi russe replichiamo con le sanzioni: l'unica via per fermare questa folle guerra. Stiamo mettendo in campo sanzioni sempre piu' dure e gia' al Consiglio Affari Esteri di oggi ci prepariamo a discuterne altre". "L'Ue e tutti gli alleati devono far fronte comune e continuare a dare grande prova di compattezza. Avanti con determinazione in questa "resistenza europea" alla violenza di Putin", ha concluso.

LEGGI ANCHE: