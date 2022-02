Guerra Ucraina, punite le banche russe. Esclusione "selettiva" dallo SWIFT

Guerra Ucraina, l'occidente si è deciso: banche russe escluse dallo SWIFT

Per convincere Vladimir Putin a lasciare la presa sull'Ucraina, gli alleati occidentali hanno deciso di usare una pesante misura economica. Gli Stati Uniti, l'Ue, il Regno Unito e il Canada hanno annunciato l'espulsione di alcune banche russe dal sistema di pagamenti globali Swift, la rete che collega le banche di tutto il mondo ed è considerata la spina dorsale della finanza internazionale; e anche misure per evitare che la Banca centrale russa possa compensare le misure punitive con le riserve monetarie accumulate da Putin.E' la risposta più dura finora all'invasione dell'Ucraina, una risposta che arriva in una serata, la terza, in cui si preannunciano nuovi pesanti bombardamenti su Kiev, ormai accerchiata ma che non cede. Ed è una vittoria per l'Ucraina, che da giovedì implorava i Paesi affinchè escludessero la Russia da Swift. Il governo di Kiev era arrivato addirittura a dire, con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, che chi non lo avesse fatto avrebbe avuto "le mani sporche di sangue".

Ma l'esclusione delle banche russe dallo SWIFT sarà "selettiva"

Come segnala Repubblica, si tratta comunque non di una cacciata totale. "Saranno colpite «un certo numero» di banche russe e verranno paralizzati gli assett della Banca centrale. Fino all’altro ieri i tre Paesi più grandi — Germania, Francia e Italia — avevano mostrato sul punto tutti i loro dubbi. Per Roma e Berlino, in particolare, l’interrogativo era come pagare il gas. Ma le ultime 72 ore hanno spinto verso un inevitabile showdown. Perché il blocco dello Swift è davvero l’arma “fine di mondo”. E la Germania ha chiesto vincoli e uno stop “selettivo” al sistema Swift" spiega Repubblica. "Evidentemente, come ha osservato il ministro dell’Economia francese Le Maire nel corso dell’ultimo Ecofin, questa scelta non ha più nulla di tecnico, ma tutto di politico. E l’esigenza di approvare sanzioni che siano immediatamente dannose per Mosca e i suoi oligarchi sta diventando prioritaria".

