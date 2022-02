Ucraina, Salvini contro Draghi: "Russia fuori da Swift? Italia al buio"

Ucraina, Salvini a Draghi: "Lo sosteniamo. Ma se Russia fuori dallo Swift poi noi non abbiamo più il gas"

Sull'ipotesi di escludere la Russia dal circuito bancario internazionale Swift, "bisogna valutare tutto fino in fondo, perché se si impediscono i pagamenti fra banche, poi noi non abbiamo più il gas", spiega il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con la stampa dopo colloqui al consolato generale dell'Ucraina a Milano. "Per fermare la guerra vale tutto e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo, ma un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, di politici e guerrafondai, ma se sospendiamo i pagamenti l'Italia rimane senza gas e poi bisogna correre ai ripari - ha spiegato Salvini -. L'Europa ha riserve che arrivano a un mese. Detto questo, Draghi è il nostro presidente del Consiglio, ha il nostro sostegno, decida".

Ucraina: Draghi, Italia in linea con Ue. Anche su Swift

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell'Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa. Lo riferiscono fonti del governo italiano. Zelensky "ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri" e "ha ringraziato" il premier italiano "per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli". Draghi "ha ribadito al presidente Zelensky che l'Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell'Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell'ambito SWIFT". I due presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro.