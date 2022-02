Swift Russia, cos'è la misura invocata dall'Ucraina contro Putin

Crisi Ucraina, il presidente ucraino Zelensky chiede l'esclusione di Mosca dal circiuto Swift: ecco cosa significa

Tra le possibilità del nuovo pacchetto di sanzioni del blocco Nato nei confronti della Russia che ha invaso l’Ucraina c’è anche l'esclusione di Mosca dal circuito Swift delle transazioni internazionali. Cos’e Swift?

Swift, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è un sistema di messaggistica standardizzata su scala globale da oltre quarant’anni, gestito da una società belga fondata nel 1973 e utilizzato da più di 11.000 soggetti interconnessi, tra banche, gestori di infrastrutture di mercato e autorità pubbliche, nelle loro attività di intermediazione finanziaria globale.

Azionare questa leva nei confronti di Mosca significherebbe quindi escludere le banche russe da questa rete. In sostanza, i gruppi di Mosca non potrebbero più usare il proprio codice di sicurezza internazionale né potrebbero verificare i codici standard degli altri operatori: significherebbe essere “declassati” nel sistema di verifica a livello mondiale, con ripercussioni che da una banca finirebbero per colpire i clienti della banca stessa, con ramificazioni imponderabili.

Lanciata contro la Russia, potrebbe ritornare indietro e colpire i mercati finanziari mondiali come un boomerang. Da qui la cautela di Usa e Ue nell’azionare questa leva che Friedrich Merz, il nuovo leader del partito cristiano-democratico tedesco Cdu, ha definito la “bomba nucleare dei mercati finanziari internazionali”.