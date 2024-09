Ucraina, Vannacci "corregge" Meloni: "Aumentare lo sforzo? Sì per il negoziato"

Vannacci ad Affaritaliani.it: "Supportare l'Ucraina proprio adoperandosi con tutti gli strumenti possibili per una soluzione negoziale al conflitto"

"Proteggere i valori della pace e supportare un paese aggredito è doveroso, insindacabile e giusto e proprio per questo, dopo due anni e mezzo di guerra, distruzione, violenza e morte senza tangibili risultati, bisogna evitare che questa disgrazia si trasformi in baratro irrecuperabile per l'Ucraina e per tutta l'Europa e profondere ogni sforzo continuando a supportare l'Ucraina proprio adoperandosi con tutti gli strumenti possibili per una soluzione negoziale al conflitto".

Con queste parole Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se condivide le parole della premier Giorgia Meloni che ha affermato che l'Ucraina combatte per la libertà e bisogna aumentare il nostro sforzo.