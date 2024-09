Libano, l'Onu teme il peggio: "Prepariamoci alla guerra totale in Medio Oriente". Israele vuole l'invasione di terra

Libano, preoccupazione a livello mondiale. Netanyahu prepara l'attacco di terra: fuga di massa di civili disperati

Il fronte della guerra in Medio Oriente si è spostato a Nord di Israele, ora l'obiettivo di Netanyahu è chiaramente il Libano. Ma non si parla più di lancio di missili, l'esercito israeliano sta preparando l'invasione di terra e la preoccupazione a livello mondiale è altissima. Il segretario dell'Onu Guterres lo ha detto chiaramente: "Così sarà guerra totale in Medio Oriente". L'Onu sta tentando di avviare un negoziato per un cessate-il-fuoco di 21 giorni, ma la situazione è già decisamente precipitata. Nella sola giornata di ieri, infatti, si sono registrati 72 morti e 400 feriti e a essere colpiti non sono solo i miliziani di Hezbollah ma anche i civili. Centinaia di migliaia di persone sono in fuga dal Libano. Macron: "Non può esserci, non deve esserci una guerra in Libano"Il capo militare israeliano ha detto alle truppe mercoledì che i suoi pesanti attacchi aerei sul Libano stavano preparando la strada per una possibile operazione di terra delle forze israeliane contro i militanti di Hezbollah, mentre una raffica di diplomazia cercava di impedire una guerra totale.

Anche gli esperti, come Ely Karmon, ricercatore presso l’Istituto internazionale per l’antiterrorismo di Herzliya, sostengono che il rischio di escalation persiste "da quando Hezbollah ha provocato la morte di dodici bambini drusi nelle alture del Golan". Ma lo stesso Karmon non crede che sia ancora il momento della guerra totale: "E non penso - dice a La Stampa - che l’Iran continuerebbe a supportare Hezbollah in ulteriori ritorsioni contro Israele. C'è la consapevolezza di non dover oltrepassare la linea rossa. È piuttosto come una sorta di gioco, in cui ciascuna parte cerca di guadagnare un punto". "Hezbollah - prosegue Karmon a La Stampa - ha attaccato Israele in collusione con Hamas e continua ad appoggiare l’organizzazione estremista palestinese nonostante le pressioni dei vari attori internazionali" come gli Usa. E aggiunge: "Al momento, Hamas non è completamente sconfitta. Il vero problema, tuttavia, è che Israele non si sta effettivamente impegnando in un piano per il dopoguerra da attuare nella Striscia di Gaza, quando gli obiettivi saranno raggiunti".