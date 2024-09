Guerra in Libano, missile di Hezbollah su Tel Aviv. Scattano le sirene, proiettile intercettato

Hezbollah lancia un missile balistico al quartier generale del Mossad

Continua la guerra tra Israele e Libano. Hezbollah afferma di aver lanciato un missile balistico mirato al quartier generale del Mossad vicino Tel Aviv. Il movimento islamista libanese Hezbollah, bersaglio degli attacchi dell'esercito israeliano in Libano, ha affermato oggi di aver lanciato un missile balistico contro il quartier generale del Mossad, il servizio segreto israeliano, vicino Tel Aviv. "La Resistenza Islamica ha lanciato un missile balistico Qader 1 alle 6:30 (le 5:30 in Italia) di mercoledì mirando al quartier generale del Mossad nella periferia di Tel Aviv", ha detto Hezbollah in una nota. L'esercito israeliano non ha al momento commentato queste informazioni.

Missile terra-terra lanciato dal Libano su Tel Aviv

Le sirene d'allarme sono state attivate nel centro di Tel Aviv e a Gush Dan, poco dopo le 5,30 ora italiana, per il lancio di un missile terra-terra dal Libano, ha detto l'esercito israeliano (Idf). Il missile è stato intercettato. È la prima volta che Hezbollah prende di mira Tel Aviv da quando ha cominciato a lanciare razzi su Israele dopo il 7 ottobre.

Il sistema di difesa aerea israeliano David's Sling ha intercettato il primo missile mai lanciato da Hezbollah verso il centro di Israele, ha riferito il portavoce dell'esercito israeliano in seguito all'allarme scattato a Tel Aviv, Netanya e nelle aree circostanti. Non sono stati segnalati danni o vittime.

Netanyahu rinvia a domani la partenza per gli Usa

Intanto, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rinviato a domani la partenza per gli Stati Uniti per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il suo ufficio. "Il primo ministro Netanyahu partirà per il suo discorso all'ONU domani (giovedì), invece che stasera, e tornerà sabato sera", ha reso noto il suo ufficio. "Durante il giorno, il primo ministro terrà delle consultazioni per discutere della continuazione degli attacchi in Libano", ha aggiunto