Ue, 22 mila euro a migrante per chi ne accoglie di più. Spunta l'ipotesi

Ue, 22 mila euro a migrante per chi accoglie di più. La reazione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca: "Non se ne parla"

Ventiduemila euro a migrante ai Paesi che più si fanno carico del problema. Questo uno dei dettagli dei negoziati sul tavolo di Bruxelles per il nuovo Patto in tema di migranti e asilo, il quale obbligherebbe i Paesi che non accettano una riallocazione dei clandestini sui loro territori a versare un risarcimento allo Stato di approdo.

In pratica, nel caso dei migranti arrivassero in Italia e Roma sfruttasse il diritto di cederne una quota, per esempio, alla Francia, se Parigi dovesse rifiutarsi di accoglierli allora dovrebbe rifornire il nostro Paese di beni, aiuti e soldi liquidi per un valore di, appunto, 22 mila euro per ogni migrante entrato nell’Unione Europea.