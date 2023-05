Messico, uccisa una donna italiana. Spara e fugge in moto: caccia all'uomo

Messico, femminicidio a Playa Carmen: ritrovati indumenti del killer

Una donna di 40 anni è stata uccisa in Messico a Playa Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo. Ornella, questo il nome della vittima, è stata freddata da un colpo di pistola, per quella che sembra un'esecuzione in piena regola. Secondo le prime informazioni - riporta Repubblica - la vittima, identificata dalla comunità italiana, era al lavoro come barista nel Café Ristorante Sabrina 48, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona, quando un uomo armato arrivato davanti al locale a bordo di una motocicletta, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo.

Secondo il quotidiano Reforma, l'assassino conosceva la vittima perché in passato aveva lavorato nello stesso locale. A uccidere la donna sarebbe stato quindi un ex collega. A bordo di una motocicletta sarebbe arrivato attorno alle 8:40 nel bar, Avrebbe aperto il fuoco contro la vittima, colpendola alla testa, poi si sarebbe dileguato. Sul posto sono stati trovati diversi bossoli. A poca distanza dal luogo dell'omicidio, la polizia ha ritrovato la moto e l'abbigliamento indossato dall'assassino, possibile indizio di una premeditazione dell'omicidio. Non si esclude la pista dell'omicidio passionale.