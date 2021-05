Ue, a FI-FdI non piace l'idea di Salvini. Occhiuto: "Il Cdx non va unificato"

Molto tiepide le reazioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia alla proposta di Matteo Salvini di un gruppo unico di Centrodestra al Parlamento europeo.



"Non so in Europa, ma in Italia il Centrodestra è già abbastanza unito e non ha bisogno di essere unificato". Con questa frase lapidaria il capogruppo di Forza Italia alla Camera Roberto Occhiuto, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta di Matteo Salvini di creare un gruppo unico di Centrodestra al Parlamento europeo.



"Non so bene le regole dei gruppi parlamentari europei, può darsi che non convenga. Sicuramente un maggior coordinamento è una buona idea. Un coordinamento può infatti rendere più omogenee le politiche dei partiti che si identificano nel Centrodestra, mentre il gruppo unico, oggi, mi sembra un passo più lungo della gamba". Con queste parole il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta di Matteo Salvini di creare un gruppo unico di Centrodestra al Parlamento europeo.