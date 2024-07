Ue, Alemanno: "Bene il no a Ursula, ora basta con i compromessi"

"La scelta che finalmente Fratelli d'Italia ha fatto di votare contro Ursula Von der Leyen alla Commissione europea è un fatto molto importante che però deve essere la base per una vera svolta politica .

Giorgia Meloni deve prendere atto del fallimento della sua politica di compromesso in Europa costruendo con il gruppo "Sovranisti per l' Europa" una nuova strategia che porti a rimettere in discussione i trattati europei.

Non basta criticare su alcune politiche settoriali questa presidenza di compromesso tra Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi. Bisogna rimettere in discussione il patto di stabilità, le regole di funzionamento della Banca Centrale Europea, il fondamento dei trattati che impongono ai paesi membri politiche liberiste e di austerità nonché la scelta di appiattirsi sulle posizioni dell'amministrazione Biden in merito alla guerra in Ucraina.

Se Fratelli d'Italia, la Lega e tutto il gruppo dei Patrioti sapranno ritrovarsi su queste posizioni allora veramente potrà cominciare una nuova stagione per l'Europa".

Così ha dichiarato l'On. Gianni Alemanno Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza.