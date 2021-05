Ue, Conte: le mie cinque stelle per il futuro dell'Europa

Salute, lavoro, economia, multilateralismo, democrazia partecipativa: sono i cinque punti, le "cinque stelle europee" per un nuovo "Umanesimo europeo", indicate dall'ex premier Giuseppe Conte, in un intervento sul Corriere della Sera in occasione della Conferenza sul Futuro dell'Europa. La proposta di Conte proposta articolata in cinque punti punta a un'Europa che metta "al centro la dignita' della persona, e ci restituisca il senso di un progetto comune, che non sia solo uno spazio economico condiviso, ma una ricca e articolata comunita' di valori, con chiari e ambiziosi obiettivi comuni". "Dobbiamo rafforzare le competenze e gli strumenti dell'Ue in ambito sanitario", ha sottolineato l'ex premier, con "investimenti comuni e alla cooperazione nell'ambito della ricerca scientifica".



"L'istituzione di un salario minimo europeo e' solo il primo passo", si punti a "un vero pilastro sociale europeo, ambizioso e vincolante, che renda strutturale il sostegno agli ammortizzatori sociali nazionali, sulla scorta di quanto realizzato con lo strumento Sure". In ambito economico, per Conte "dobbiamo superare le rigide regole del Fiscal Compact, introducendo lo scorporo degli investimenti nel green, nella ricerca, nell'istruzione e nella cultura dal pareggio di bilancio" e "voltiamo pagina anche sul voto all'unanimita' nelle politiche fiscali". In politica estera, l'Ue "deve privilegiare l'azione multilaterale e la cooperazione euro-atlantica, ma deve essere in grado di poter agire, quando necessario, anche in via autonoma". Infine, le proposte per un'Europa piu' trasparente e inclusiva, con al centro il Parlamento, ma anche potenziando l'attuale Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice).