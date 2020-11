Ue-Covid, Fiocchi (FdI-ECR): interrogazione su sperimentazione farmaci-vaccini

“Ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea per sapere se intende avanzare proposte e prendere iniziative al fine di creare una piattaforma per la condivisione delle informazioni sulla sperimentazione dei farmaci e dell’efficacia dei vaccini, a partire dal nuovo Coronavirus, e per attuare protocolli di uniformità nella raccolta dati e nelle procedure di test, quarantena e tracciamento da parte dei Paesi membri”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Pietro Fiocchi. “E’ stato il direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, Guido Rasi, ad aver auspicato da parte dell’Unione Europea interventi urgenti per superare la frammentazione della ricerca che ha causato sensibili ritardi nella ricerca sulle terapie contro il SARS-COV-2. Secondo Rasi servirebbe una piattaforma virtuale organizzata per gli studi clinici in Europa e una rete di valutazione rapida dell’efficacia dei vaccini quando saranno pronti. Rasi stima che con una cifra minima di 10/12 milioni di euro si potrebbe immediatamente attivare una piattaforma di coordinamento per vedere subito nel mondo reale il comportamento dei vaccini al fine di poter perfezionare le campagne vaccinali nei vari Paesi. A ciò si aggiunga che gli Stati membri non stanno ancora mettendo in atto medesime politiche di raccolta dati, test, regole di quarantena, indicazioni per viaggi. Auspico quindi che l’emergenza Covid spinga ad un sempre miglior coordinamento delle politiche sanitarie nazionali”.