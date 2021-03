Ue, Fidanza (FdI-ECR): ok “pass verde digitale”

Il “pass verde digitale” proposto dalla Commissione Europea è una sfida fondamentale per ripristinare la libera circolazione e i viaggi per turismo dentro l’Unione Europea. Fare bene, per offrire a cittadini e imprese uno strumento concreto per la ripartenza, e fare presto, senza i ritardi e le mancanze della campagna vaccinale. È questo che chiediamo alla Commissione che, nel presentare la proposta legislativa, dovrà fare chiarezza sulla gestione dei dati e della privacy e dovrà lavorare per rendere da subito questo strumento utilizzabile anche dai turisti extra-europei in modo che possano riprendere le prenotazioni dai Paesi terzi.Ci auguriamo che, al contrario di quanto avvenuto finora sui vaccini, la Commissione sappia dimostrare efficacia e rapidità a sostegno della libera circolazione e di un settore, come il turismo, che finora è stato completamente abbandonato da Bruxelles”.