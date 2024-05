Ue, il candidato del Pse chiude a Draghi. "Meloni lupo travestito da agnello"

Attacco al Ppe, "Adenauer e De Gasperi si rivoltano nella tomba"

Un'eventuale nomina dell'ex governatore della Bce, Mario Draghi, alla presidenza della Commissione europea o del Consiglio europeo "significherebbe che non rispettiamo il sistema". Lo ha detto il candidato di punta dei socialisti europei, Nicolas Schmit, in un'intervista alle agenzie di stampa, tra cui ANSA, riunite nell'European Newsroom.



Schmit ha attaccato la premier italiana Giorgia Meloni ("Un lupo travestito da agnello") e ha criticato il Ppe per la mancata adesione alla dichiarazione di socialisti, liberali, verdi e sinistra al Parlamento europeo per escludere ogni forma di collaborazione con l'estrema destra in Europa: "Adenauer e De Gasperi si rivoltano nella tomba".