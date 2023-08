Ue, Salvini rilancia alleanza con Le Pen: "Per vincere non escludere nessuno"

Salvini a Tajani: sui porti bisogna stare molto attenti

Rispetto alla questione della privatizzazione dei porti, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini - intervenendo a La Piazza - Il Bene comune di Ceglie Messapica - ha risposto al ministro degli Esteri Antonio Tajani invitando a "stare molto attenti". "Sui porti bisogna stare molto attenti", ha detto Salvini in collegamento. "Ci sono già presenze cinesi in altri porti italiani ed europei. Prima di spalanare le porte a chi ci vede come colonie e come terra di conquista, starei attento", ha aggiunto .

Governo: Salvini, con Meloni in masseria, ma niente politica

Durante l'incontro con Meloni in nua masseria di Ceglie Messapica "niente di politico: c'era sua figlia, c'era mia figlia. Abbiamo passato due ore, un pomeriggio in amicizia. Quando dobbiamo parlare di politica lo facciamo a palazzo Chigi o nei ministeri". Lo dice Matteo Salvini in collegamento con la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi).

Riforme: Salvini, elezione premier e autonomia paese piu' forte

"Fra quattro anni gli italiani mi giudicheranno in base ai fatti. L'Autonomia assieme all'elezione diretta del presidente del consiglio rendera' il paese piu' forte. L'autonomia, soprattutto per il Sud, permettera' di sprecare meno e di essere piu' efficienti". Lo dice Matteo Salvini in collegamento con la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica.

Ue: Salvini, per vincere c.destra non deve escludere Le Pen

"Il centrodestra ha vinto unito in Italia. Se vuole vincere, deve essere unito anche in Europa. se si comincia a dire, con Le Pen no, con Afd no, allora non si vince". Lo dice Matteo Salvini in collegamento con la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Le Pen rappresenta il primo partito di Francia", sottolinea ancora Salvini.

Vannacci: Salvini, libro si puo' non comprare ma no a censure

"Se a qualcuno non piacciono le idee del generale Vannacci, faccia a meno di leggerne il libro". Lo dice Matteo Salvini in collegamento con la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Il lavoro dei colleghi ministri, come Crosetto, non mi permetto di giudicarlo", aggiunge Salvini, "rispetto la scelta, ma dire questo libro si' e questo libro no non e' da paese libero e democratico", aggiunge.