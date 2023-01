"Una tragedia, questo è un favore alle mafie". Gratteri durissimo con Nordio

Intercettazioni, Gratteri: "La mafia ha bisogno dei colletti bianchi"

L'arresto di Matteo Messina Denaro non significa aver sconfitto la mafia. Di questo ne è convinto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che solleva parecchie perplessità sull'idea del ministro Nordio di limitare le intercettazioni per reati minori. "Le mafie - spiega Gratteri al Fatto Quotidiano - mutano con il mutare sociale. La cattura di Messina Denaro è un episodio nella storia d’Italia, non è la fine di Cosa Nostra, non è la fine delle mafie. Negli ultimi decenni abbiamo già visto che le mafie sparano sempre meno e sono sempre più interessate agli affari. Hanno dunque sempre più bisogno di professionisti per investire e per riciclare, hanno bisogno dei colletti bianchi. È per questo che la possibilità di svolgere intercettazioni per i reati contro la Pubblica amministrazione non deve essere limitata: sarebbe un grande regalo alle mafie. Sarà un grande errore storico, e ce ne accorgeremo solo in futuro, come tanti si sono accorti solo ora dei guasti della legge Cartabia".

Quando un anno fa li segnalavamo io e pochi altri, - prosegue Gratteri al Fatto - tutti zitti. Così anche le riforme sulle intercettazioni saranno solo un regalo alle mafie. Il presidente del Consiglio attuale quando si è insediato ha indicato la lotta alla criminalità come uno dei suoi obiettivi. Mi sembrava un buon segno. Invece sono state solo parole, perché poi quello che ora vedo in programma è uno sfacelo, una tragedia, che si va a sommare allo sfacelo già in atto a causa della riforma Cartabia. Penso che solo con nuovi spazi i detenuti avrebbero una detenzione più dignitosa, che è la prima cosa necessaria per rendere rieducativa la pena, unitamente alla possibilità per tutti di lavorare. Bisognerebbe investire nell’edilizia carceraria e nell’assunzione di personale. Ma con i tagli alla Giustizia la vedo difficile".