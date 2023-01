Urso e Crosetto candidati alle Europee. Anche Pichetto Fratin per Fi. Rumor

Governo, ipotesi Urso e Crosetto candidati alle Europee 2024



La bomba è bella grossa: i ministri Adolfo Urso (Imprese Made in Italy) e Guido Crosetto (Difesa) candidati per Fratelli d'Italia alle elezioni europee del 2024.

Presto per ottenere conferme, manca più di un anno, ma l'indiscrezione del sito Dagospia fa discutere. Potrebbe essere un modo, dicono i maligni, per allontanare dal governo Meloni due ministri che, forse, secondo alcuni osservatori, parlano un po' troppo con affermazioni non sempre in linea con Palazzo Chigi.

Secondo indiscrezioni di Affaritaliani.it, anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin potrebbe correre alle Europee per Forza Italia. Vedremo...