Europa, dazi, clima e industria. "Così von der Leyen cede alla propaganda di destra"

"Ormai da inizio legislatura in Europa vediamo una von der Leyen che rischia di avvicinarsi pericolosamente alle posizioni propagandate dalla destra più estrema", afferma ad Affaritaliani.it l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, che al Parlamento europeo siede nel gruppo dei Greens/EFA.

"Su questa situazione noi Verdi continueremo a prestare la massima attenzione, anche perché si inserisce in un quadro che vede Trump alimentare lo scontro verbale per cercare di rendere accettabile l'assurdo - continua Scuderi. L'Europa rischia di venirne fuori sgretolata ed incredibilmente indebolita. L'UE non può permettere che Trump giochi ad asso piglia tutto, senza far sentire la propria voce. Se poi ci spostiamo in Italia, la premier Meloni addirittura tace da giorni. Si proponeva come ponte tra UE e USA, ma ormai invece di collegare due sponde sembra stretta tra l'incudine e il martello, in totale cortocircuito".

L'europarlamentare torna poi sul posizionamento di von der Leyen: "Se prendiamo il Clean Industrial Deal per come è stato appena presentato dalla Commissione, da una parte non interrompe il percorso avviato con il Green Deal, e questo ci rassicura, ma dall'altra mancano chiari obiettivi sull'uscita dal fossile, a nostro avviso essenziali per ridurre i prezzi delle bollette. Così come, per fare altri esempi, sono assenti sia un piano per l’eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili sia strumenti per una transizione socialmente giusta ed equa. Del resto anche la proposta Omnibus, con la sua deregolamentazione indiscriminata, mette a rischio la tutela dei diritti ambientali, umani e dei lavoratori. Per noi quello che si deve fare è una vera semplificazione che riduca la burocrazia superflua, non distruggere con la motosega norme per la sostenibilità sociale e ambientale. L’Europa deve rimanere salda nella sua identità e nella tutela dei diritti, e deve rimanere unita. Altrimenti il suo ruolo in questo panorama rimane privo di senso e l'unico effetto è quello di farsi travolgere", conclude.



