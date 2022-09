Draghi "Statista dell'anno". Endorsement di Kissinger e del ceo di Blackstone

Kissinger a Draghi: "Hai grande capacità di analisi e coraggio"

Grande successo per Mario Draghi negli Stati Uniti. Il premier italiano ha ricevuto un prestigioso premio, è stato nominato "Statista dell'anno" e non solo. Presente in sala in questo grande evento di gala dedicato all'Italia c'era anche Henry Kissinger, ex segretario di Stato degli Usa, che ha voluto fare un sentito endorsement verso l'ex presidente della Bce. "Ho grande rispetto per Mario Draghi. Lui ha una grande capacità di analisi intellettuale, potete stare sicuri che se fa una proposta, quella porta a qualcosa di positivo per tutti perché nasce da una profonda analisi”. Il gala è organizzato all’Hotel Pierre di Manhattan, dalla Appeal of Conscience Foundation.

Kissinger ha ricordato che Draghi ha raggiunto traguardi “perché è stato ritenuto credibile” e grazie alla “sua visione e leadership”, oltre che per la sua “capacità di analisi e il suo coraggio". Grande riconoscimento anche dal ceo di Blackstone Stephen Schwarzman: "Mario Draghi ha ispirato una rinnovata fiducia globale nell'Italia". Sono davvero emozionato per questa serata fantastica, il vostro calore, organizzare tutto questo per me, e vedere tutti voi qui è stato un dono enorme”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel discorso al gala della Appeal of Conscience Foundation, dove è stato premiato come 'Statista dell’anno'. Draghi ha ribadito il sostegno all’Ucraina e lanciato un appello alla Russia a tornare allo spirito che portò alla nascita delle Nazioni Unite. Una serata nel segno dell’Italia con l’Inno di Mameli eseguito in apertura da una cantante lirica.