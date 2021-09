Vaccino, Conte a 'La Piazza' contro l'obbligo annunciato da Draghi

La svolta del premier Mario Draghi con il sì all'obbligo vaccinale si scontra con le parole pronunciate pochissimi giorni fa a La Piazza di Affaritaliani.it dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo politico del Movimento 5 Stelle non ha cambiato idea rispetto a quanto dichiarato nel 2020 e, intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, si è nuovamente detto contrario all'obbligo vaccinale: "Ho sempre ritenuto che fosse giusto invocare la libertà e la responsabilità dei cittadini. E mi pare che ci sia stata, perché siamo andati oltre il 70% che era ipotizzato per raggiungere l'immunità di gregge. Oggi la variante Delta rende tutto più insidioso. La campagna vaccinale continua e abbiamo un problema sugli Over 50. Continuerei a fare appelli alla responsabilità - ha sottolineato ancora Conte a La Piazza -, perché gli Over 50 che non hanno impedimenti sanitari devono farsi il vaccino per Amor Patrio. Questa espressione non può essere appaltata all'estrema destra. La penso come loro? No, infatti parlo di responsabilità, non di irresponsabilità. Nei momenti più duri della pandemia la destra mi ha detto di tutto, non mi accomunate a loro, per favore!".

E adesso? Che cosa faranno Conte e il M5S di fronte alla svolta del premier Draghi sull'obbligo vaccinale? La domanda è politicamente fondamentale, visto che già la Lega di Matteo Salvini si è detta contraria all'imposizione annunciata dal presidente del Consiglio.