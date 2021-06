Variante Delta, Sileri: "Probabile si arrivi a rimodulare Green pass"

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto a “24 Mattino” su Radio24 sui temi più caldi del momento: variante Delta, mascherine e Green Pass. Per quanto riguarda quest'ultimo, ha dichiarato: "E’ verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane. La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo – ha ammesso il sottosegretario - Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione”.

Per quanto riguarda la variante delta, Sileri ha rassicurato: “Non c’è preoccupazione per la variante delta ma dobbiamo controllarne l’andamento anche alla luce dell’esperienza del Regno Unito: lì i contagi sono aumentati di molto ma il numero di ricoveri e decessi è rimasto sostanzialmente stabile. A dimostrazione che la variante è ‘coperta’ dalla doppia dose di vaccini, con minime differenze tra un vaccino e l’altro”. “Bisogna correre con le seconde dosi, soprattutto tra i meno giovani”, ha raccomandato Sileri, “cercando anche di avvicinare il più possibile i tempi del richiamo ai 21 giorni per Pfizer e ai 28 per Moderna, com'era inizialmente”. “Il tracciamento procede bene - ha continuato - e del resto oggi è molto più facile con 20 casi ogni 100 mila abitanti. Quello che va migliorato è invece il sequenziamento, in modo da intercettare eventuali nuove varianti. Perché la ricerca delle varianti è fondamentali”.

Infine, in tema mascherine (che da oggi non sono più obbligatorie all'aperto), ha dichiarato: "Credo sia giunto il momento di togliere la mascherina all’aperto, o meglio di spostarla in tasca. La porti sempre con te e dove c'è assembramento la usi: come si fa con gli occhiali da vista, quando devi leggere li metti. In questo momento è un eccesso di prudenza tenerla anche dove non ci sono persone”. Per quanto riguarda i luoghi chiusi ha concluso: “È prematuro parlarne, ci si potrà arrivare solo con tre quarti di popolazione vaccinata e tra vaccinati”.